Псково-Изборский музей-заповедник вошёл в топ-15 лучших исторических музеев
Псково-Изборский музей-заповедник вошёл в топ-15 лучших исторических музеев России, сообщает ТурСтат.
Эксперты составили рейтинг самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий.
Помимо Псковского музея-заповедника в топ-15 исторических музеев России входят также Петергоф и Царское село в Санкт-Петербурге, Московский Кремль, включая Оружейную палату, и Исторический музей в Москве, Казанский кремль, Ярославский музей-заповедник, Владимиро-Суздальский музей, Новгородский музей-заповедник в Великом Новгороде, Херсонес Таврический в Севастополе, Нижегородский музей-заповедник в Нижнем Новгороде, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, включая Петропавловскую крепость, Государственный музей-усадьба «Архангельское» в Московской области, Тобольский историко-архитектурный музей заповедник в Тюменской области и Государственный музей-заповедник «Гатчина» в Ленинградской области.