В эфире ПАИ-live расскажут о работе судебных приставов на «удалёнке»
В понедельник, 30 марта в 14 часов гостем ПАИ-live станет главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Заранее вопросы можно задать здесь >>>.
Он расскажет о том, каким образом в условиях мер профилактики по распространению коронавируса будет работать Управление ФССП России по Псковской области, как жители региона смогут направлять обращения в адрес судебных приставов, каким образом Управление в новых условиях взаимодействует с органами власти и судом.