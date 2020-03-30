0
17:36
Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
16:47
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
12:10
3 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области
07:11
Жилой дом удалось спасти от огня в псковской деревне Дуброво
17:20
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
16:39
ФОТОФАКТ: Сжигание мусора привело к пожару в Гдове
22:31
Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
Еще новости
Происшествия

К 9 месяцам тюрьмы был приговорен житель Порховского района за оскорбление судьи и кражу

Жителя Порховского района приговорили к 9 месяцам тюремного заключения за оскорбление судьи и кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Дедовичского района.

39-летний обвиняемый в декабре 2018 года во время судебного разбирательства Порховского районного суда о замене наказания в виде исправительных работ на лишение свободы оскорбил судью и секретаря судебного заседания. Он назвал их словами, унижающими честь и деловую репутацию, проявив неуважение к суду.

В январе 2019 года обвиняемый, находясь в квартире у своего знакомого на улице Пушкина в Порхове, в состоянии опьянения похитил телефон марки «Alcatel» стоимостью 4020 рублей.

Виновный был приговорен к 9 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
30 марта 2020
Четыре торговых точки, нарушающих карантин, нашли участники рейда в Пскове (ФОТО)
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
30 марта 2020
ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем
3 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области
30 марта 2020
3 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области
Жилой дом удалось спасти от огня в псковской деревне Дуброво
30 марта 2020
Жилой дом удалось спасти от огня в псковской деревне Дуброво
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек
29 марта 2020
В Пскове умер первый инфицированный коронавирусом человек 1
ФОТОФАКТ: Сжигание мусора привело к пожару в Гдове
29 марта 2020
ФОТОФАКТ: Сжигание мусора привело к пожару в Гдове
Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
28 марта 2020
Псковские пожарные отбили от огня деревню Неёлово
Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Пскове
28 марта 2020
Семилетний мальчик попал под колёса автомобиля в Пскове

Идет загрузка...