К 9 месяцам тюрьмы был приговорен житель Порховского района за оскорбление судьи и кражу

15:22, 30 марта 2020, ПАИ

Жителя Порховского района приговорили к 9 месяцам тюремного заключения за оскорбление судьи и кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Дедовичского района.

39-летний обвиняемый в декабре 2018 года во время судебного разбирательства Порховского районного суда о замене наказания в виде исправительных работ на лишение свободы оскорбил судью и секретаря судебного заседания. Он назвал их словами, унижающими честь и деловую репутацию, проявив неуважение к суду.

В январе 2019 года обвиняемый, находясь в квартире у своего знакомого на улице Пушкина в Порхове, в состоянии опьянения похитил телефон марки «Alcatel» стоимостью 4020 рублей.

Виновный был приговорен к 9 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.