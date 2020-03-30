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Общество

Фотоконкурс «Урок дорожной безопасности с супермамой» стартовал в Псковской области

Фотоконкурс «Урок дорожной безопасности с супермамой» стартовал в Псковской области 30 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в АНО ИД «Медиа 60», конкурс проводится издательским домом совместно с региональной Госавтоинспекцией.

Участниками конкурса могут стать дети различных возрастных категорий и их родители (мамы). Первый этап пройдет в районах с 30 марта по 22 апреля, который проведут редакции газет, входящие в состав АНО ИД «Медиа 60», а второй состоится с 23 марта по 30 апреля – его проведут издательский дом и УГИБДД.

Фотографии можно прислать в электронном виде, на CD/DVD-носителе, флэш-накопителе, либо в виде файла, присланного по электронной почте на адрес организаторов.

Жюри конкурса определит 20 лучших работ. Авторам лучших снимков вручат дипломы с памятные медали.

Задачами конкурса стали формирование у детей и родительской общественности безопасной модели поведения на дороге, вовлечение детей и их родителей в деятельность по пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах, развитие их творческих способностей, а также совершенствование форм и методов работы по пропаганде  безопасности дорожного движения.

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