Фотоконкурс «Урок дорожной безопасности с супермамой» стартовал в Псковской области

22:21, 30 марта 2020, ПАИ

Фотоконкурс «Урок дорожной безопасности с супермамой» стартовал в Псковской области 30 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в АНО ИД «Медиа 60», конкурс проводится издательским домом совместно с региональной Госавтоинспекцией.

Участниками конкурса могут стать дети различных возрастных категорий и их родители (мамы). Первый этап пройдет в районах с 30 марта по 22 апреля, который проведут редакции газет, входящие в состав АНО ИД «Медиа 60», а второй состоится с 23 марта по 30 апреля – его проведут издательский дом и УГИБДД.

Фотографии можно прислать в электронном виде, на CD/DVD-носителе, флэш-накопителе, либо в виде файла, присланного по электронной почте на адрес организаторов.

Жюри конкурса определит 20 лучших работ. Авторам лучших снимков вручат дипломы с памятные медали.

Задачами конкурса стали формирование у детей и родительской общественности безопасной модели поведения на дороге, вовлечение детей и их родителей в деятельность по пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах, развитие их творческих способностей, а также совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасности дорожного движения.