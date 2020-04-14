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Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве

Фото УМВД России по Псковской области

67-летний водитель из Санкт-Петербурга погиб при столкновении автомобиля с деревом в Новоржеве 13 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 14:15 у дома № 56 на улице Пушкина мужчина за рулем автомобиля SsangYong не справился с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с деревом и опорой линии электропередач.

Пожилой водитель из Санкт-Петербурга погиб при столкновении автомобиля с деревом. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

46-летнюю пассажирку автомобиля госпитализировали с ушибами в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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