Парадоксом назвал врач ситуацию с ростом числа заражённых и снижением индекса самоизоляции

09:36, 14 апреля 2020, ПАИ

Парадоксом назвал врач ситуацию с ростом числа заражённых коронавирусом и снижением индекса самоизоляции в Москве. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

В начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла. «Но, когда количество заболевших начало расти вместе с числом смертельных исходов, индекс самоизоляции начал падать. «Это вообще парадоксальная ситуация», — отметил Ачкасов.

Он также напомнил, что, согласно ряду научных публикаций, даже лёгкие формы коронавируса могут привести к серьёзным осложнениям, в частности, фиброзу лёгких.