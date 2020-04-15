Специалисты составили меню для людей на самоизоляции

10:39, 14 апреля 2020, ПАИ

Эксперты советуют россиянам, находящимся на самоизоляции, придерживаться особого рациона питания. Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню на время самоизоляции или домашнего карантина, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют употреблять в пищу больше витаминов и низкокалорийных продуктов, ограничить употребление жиров, газированных и сокосодержащих напитков, сахара, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса.

Эксперты советуют кушать чаще, но маленькими порциями. Для этого необходимо сделать три основных приема пищи и один-два перекуса.