Псковпассажиравтотранс изменил расписание нескольких пригородных маршрутов
Псковпассажиравтотранс изменил расписание нескольких пригородных маршрутов в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекцией и низким пассажиропотоком.
С 14 апреля маршруты № 213 «Псков – Верхолино – Гверздонь» и № 214 «Псков – Середка – Гверздонь» работают только по пятницам (пятница каникулярных дней) и воскресеньям.
Маршрут № 104 «Псков – Кирово» работает только по пятницам (пятница каникулярных дней) и воскресеньям.
Маршрут № 245 «Псков – Мелетово» работает только по пятницам (расписание субботнего дня) и воскресеньям. Маршрут № 318 а «Середка – Балсово» отменен.
Кроме этого, приостановлено движение автобусов до садоводческих товариществ с 14 до 18 апреля.
С изменением расписания пригородных рейсов в Великих Луках можно ознакомиться здесь>>>