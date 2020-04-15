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Общество

Псковпассажиравтотранс изменил расписание нескольких пригородных маршрутов

Фото Дарьи Хватковой

Псковпассажиравтотранс изменил расписание нескольких пригородных маршрутов в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекцией и низким пассажиропотоком.

С 14 апреля маршруты № 213 «Псков – Верхолино – Гверздонь» и № 214 «Псков – Середка – Гверздонь» работают только по пятницам (пятница каникулярных дней) и воскресеньям.

Маршрут № 104 «Псков – Кирово» работает только по пятницам (пятница каникулярных дней) и воскресеньям.

Маршрут № 245 «Псков – Мелетово» работает только по пятницам (расписание субботнего дня) и воскресеньям. Маршрут № 318 а «Середка – Балсово» отменен.

Кроме этого, приостановлено движение автобусов до садоводческих товариществ с 14 до 18 апреля.

С изменением расписания пригородных рейсов в Великих Луках можно ознакомиться здесь>>>

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