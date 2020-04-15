«У меня часто на выездах наворачивались слезы»: волонтеры Псковской области рассказали, как помогают пожилым

13:30, 14 апреля 2020, ПАИ

В составе добровольческих отрядов помощь пожилым жителям Псковской области оказывают члены Молодёжного парламента. Активисты привозят им домой необходимые продукты и лекарства, раздают маски и листовки, координируют проведение акций по сбору и передаче помощи нуждающимся, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«У меня часто на выездах наворачивались слезы. Очень много пожилых людей остались одиноки. У некоторых далеко дети. Были истории, когда этих бабушек и дедушек родные просто бросили, для меня это неприемлемо и дико», - поделилась волонтёр из Острова, член Молодёжного парламента Олеся Горохова.

В Островском штабе добровольческая группа начиналась с четверых человек, сейчас их уже двенадцать – ребята не смогли остаться в стороне. «Помню, в первый день работы заявок было не особо много, и мы раздавали информационные листовки, одна из бабушек расплакалась, когда мы подошли к ней и предложили помощь. Сказала, что живёт одна и теперь знает, что есть люди, которые готовы помочь. Бывает, важнее продуктов и лекарств оказывается простой человеческий разговор. Мы были у бабушки 1931 года рождения, она всю жизнь отдала медицине, работала фельдшером и помощником врача, и ей очень жаль, что сейчас она не может быть полезной. Я рада, что могу хоть как-то помочь этим людям, ведь им не так много нужно, просто человеческое отношение и понимание», - рассказала Олеся Горохова.

Мария Синькевич, сшившая односельчанам уже не одну сотню многоразовых защитных масок, работает в Палкинском волонтёрском штабе. «График автобусного сообщения был изменен, и жителям деревень стало сложнее добраться до районных центров. Я стараюсь откликаться на просьбы: снять деньги с карты, купить лекарства в аптеке или же попутно отвезти в магазин за необходимыми продуктами. Помогать просто», - считает активистка из Новой Уситвы.

Елизавета Смирнова из Великих Лук уже пять лет занимается добровольческой деятельностью. «Сейчас это уже устоявшийся образ жизни. Иначе просто не могу. Как руководитель штаба в городе Великие Луки, я координирую набор волонтёров, обучаю их и провожу инструктаж, руковожу допуском выездных групп до работы и веду учёт выданных материалов и средств защиты в журналах», - рассказала о своей части работы Елизавета. В штабе активистка отвечает на звонки, выслушивает проблемы каждого пожилого человека, составляет заявки на приобретение продуктов и лекарств, иногда вместе с группой волонтёров выезжает за необходимыми товарами. «Заниматься этой деятельностью мне нравится. Ведь в такой непростой ситуации мы должны помогать друг другу, стараться поддерживать», - уверена Елизавета Смирнова.

«Для доброго поступка всегда есть место, – считает волонтёр из Тямши Екатерина Анисимова. – По всей стране волонтёры объединились для поддержки людей, чью жизнь серьезно осложнила вспышка коронавирусной инфекции. И я не могу в такое время остаться в стороне. Как только появилась возможность помочь и раздать маски в Тямше, я сообщила нашим волонтёрам – за 4 минуты мы раздали 300 штук! К сожалению, не всё бывает гладко, порой приходилось сталкиваться с грубостью – люди напуганы вирусом, что объяснимо, торопили нас, забывали в ответ сказать доброе слово, но таких всё-таки было немного. Поэтому хочется сказать: люди, будьте добрее, всё-таки каждый волонтёр рискует своим здоровьем и делает это безвозмездно! Всем желаю здоровья, берегите себя и своих близких!»

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова назвала участие молодых активистов в добровольческих отрядах яркой приметой времени. «По всей стране, в том числе и в нашем регионе, многие мероприятия не обходятся без участия волонтёров. На открытый конкурс по отбору кандидатов в члены Молодёжного парламента многие пришли с проектами по развитию того или иного направления добровольческой деятельности, а кто-то уже на протяжении нескольких лет занимался такой работой. Конечно, они и сейчас стараются быть на передовой, каждый в меру сил и возможностей. Проект #мывместе, который сегодня смог объединить всех неравнодушных людей независимо от статуса, возраста и опыта, позволяет каждому оказать посильную помощь. Мы вместе всегда можем больше!» - добавила Юлия Лысова и поблагодарила коллег за неравнодушие.

Многоразовые маски, сшитые членами Молодёжного парламента, получили соцработники и жители Палкинского, Пыталовского и Печорского районов, на помощь активистам пришла швейная фабрика «Славянка», выделив обрезки ткани.