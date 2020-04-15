В Москве 7 тысяч человек с коронавирусом проходят лечение на дому

13:44, 14 апреля 2020, ПАИ

В столице России около семи тысяч пациентов с коронавирусом проходят лечение на дому. Об этом сообщает оперштаб Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Медицинское наблюдение дома пациентов с коронавирусом разрешено в Москве с 23 марта. «За все время в процессе лечения на дому полностью выздоровели уже около 500 человек. При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются. На сегодняшний день было госпитализировано не более 4% пациентов. Такая статистика говорит об эффективности алгоритма и верности принятого нами решения», - пояснила заместитель мэра.

По регламенту врачи скорой помощи осматривают пациента. Осмотр должен показать, что лечение на дому не несет угрозы для здоровья человека. Пациент и его родные подписывают согласие о том, что они должны оставаться дома в течение всего периода лечения.

Также больные могут получить дистанционную консультацию. Медики анализируют состояние пациента, выявляют симптомы ухудшения самочувствия и дают рекомендации по телефону и по видеосвязи.

В Псковской области, по данным на 14 апреля, подтверждено 23 случая заболевания коронавирусом.