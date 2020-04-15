Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны

14:15, 14 апреля 2020, ПАИ

Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны с 2 на 3 сентября, сообщает ТАСС. Согласно принятому документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны, одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

Авторы инициативы из числа депутатов и сенаторов ссылаются на то, что 3 сентября был днем всенародного торжества и во времена Советского Союза. Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят Президиумом Верховного Совета СССР, несмотря на то, что Япония капитулировала 2 сентября.

Однако, по мнению инициаторов переноса даты, формулировка «3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества.