Гречка, сгущённое молоко и консервы: что входит в продуктовый набор для школьников в Псковской области

16:55, 14 апреля 2020, ПАИ

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15 апреля в Псковской области приступают к раздаче продуктовых наборов для школьников из малоимущих семей, о которых на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом упоминал губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Дети с ограниченными возможностями здоровья и из малоимущих семей, которые получали в школах бесплатное питание, получат продуктовые наборы на сумму в 1,5 тысячи рублей», - уточнял Михаил Ведерников 9 апреля. На эти цели из регионального бюджета выделено 27 млн рублей.

В продуктовый набор входят: четыре банки рыбных консервов, две упаковки риса, упаковка гречки, два килограмма муки, упаковка макарон, упаковка сахара, сухой завтрак, литр подсолнечного масла, консервированная кукуруза, литр сока, литр молока, чёрный чай, какао, сгущённое молоко, шоколад, печенье.