181 псковской организации требуется кредит для выплаты зарплаты - Михаил Ведерников

12:46, 15 апреля 2020, ПАИ

«Наша главная задача – поддержать бизнес, чтобы потом бизнес поддерживал экономику региона», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 15 апреля.

Глава региона призвал коллег активнее работать с предпринимателями области и всячески их поддерживать.

181 псковская организация уже подала заявку на получение кредита для выплаты зарплат, однако многие столкнулись с проблемами в этой процедуре. Михаил Ведерников отметил, что нужно проработать этот вопрос и оказать бизнесу все меры поддержки, чтобы сотрудники предприятий могли получать зарплаты.

Из 31 заявки по снижению арендной платы одобрено только три. Смягчения в сфере налогооблажения также не используются в Псковской области в полной мере.

Михаил Ведерников анонсировал встречу с бизнес-сообществом на этой неделе, где глава региона обсудит с предпринимателями необходимые меры поддержки. «Люди слышат нас, выполняют наши требования, но мы должны понимать, чего это им стоит», - сказал губернатор.