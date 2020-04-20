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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Поправки о правах соседей по даче подразумевают разумные ограничения для собственника земельного участка. Права соседей будут внесены в Гражданский кодекс, сообщает РИА Новости со ссылкой на Российскую газету.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, если с соседнего земельного участка идет дым или доносится шум, но при этом он не превышает установленных нормативов, то собственник не может ничего предъявить. Если же превышения есть, то соседей могут потребовать устранить нарушения.

«Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других», - отметил Павел Крашенинников.

В качестве примера глава комитета привел случаи, когда соседи не могут углублять свой земельный участок так, чтобы грунт соседнего участка лишался опоры, а также сооружать колодцы, создавая препятствие поступлению воды в колодец на соседнем участке. По мнению депутата, уважение со стороны соседей должно быть обоюдным.

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