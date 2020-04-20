В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка

14:42, 20 апреля 2020, ПАИ

20 апреля в деревне Кувшиново Торошинской сельской волости Псковского района вспыхнул частный жилой дом.

Как сообщил Псковскому агентству информации очевидец произошедшего, изначально произошло возгорание дома, потом огонь перекинулся на стоящий рядом сарай. В результате и дом, и сарай сгорели полностью. Предположительно, хозяйка дома может находиться в сгоревшем жилище. По словам коллег, с работы она отпросилась в связи с плохим самочувствием.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Причины пожара устанавливаются. По словам соседей, в доме у женщины часто бывали проблемы с электричеством.

Сейчас на месте работают пожарные: они ликвидировали возгорание и приступают к разбору завалов, поиску хозяйки.

Позже мы опубликуем видео с места присшествия.