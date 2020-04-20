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В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка

В деревне Кувшиново горит жилой дом. Фото: ПАИ

 

20 апреля в деревне Кувшиново Торошинской сельской волости Псковского района вспыхнул частный жилой дом. 

Как сообщил Псковскому агентству информации очевидец произошедшего, изначально произошло возгорание дома, потом огонь перекинулся на стоящий рядом сарай. В результате и дом, и сарай сгорели полностью. Предположительно, хозяйка дома может находиться в сгоревшем жилище. По словам коллег, с работы она отпросилась в связи с плохим самочувствием.

  • В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
    Фото: ПАИ
  • В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
    Фото: ПАИ
  • В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
    Фото: ПАИ
  • В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
    Фото: ПАИ
  • В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
    Фото: ПАИ
  • В деревне Кувшиново сгорел жилой дом, внутри может находиться его хозяйка
    Фото: ПАИ

Причины пожара устанавливаются. По словам соседей, в доме у женщины часто бывали проблемы с электричеством. 

Сейчас на месте работают пожарные: они ликвидировали возгорание и приступают к разбору завалов, поиску хозяйки. 

Позже мы опубликуем видео с места присшествия.

 

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