Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове к 15-20 мая

16:01, 20 апреля 2020, ПАИ

Разметку обновят на улице Юбилейной в Пскове в рамках гарантийного ремонта к 15-20 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Объект посетили заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и глава администрации Пскова Александр Братчиков 20 апреля.

Борис Елкин рассказал, что разметка на пешеходном переходе на улице Юбилейной стирается из-за шипованной резины. «От шипов разметка стирается особенно, когда нет зимы. Советовать не «переобуваться» мы тоже не можем», – пояснил он.

Также будет срезан грунт, чтобы грязь не стекала на проезжую часть. «И эта задача будет решаться», – заверил Александр Братчиков. К дорожному покрытию замечаний не выявлено. Глава городской администрации отметил, что ремонт на улице Юбилейной был выполнен в срок, в отличие от улиц Воеводы Шуйского и Шестака.

Подводя итоги контрольного объезда улиц Воеводы Шуйского, Льва Толстого, Шестака и Майора Доставалова, где в рамках гарантийных обязательств выполняется ремонт, Александр Братчиков отметил, что подрядчики делают работу качественно. «Они готовы откликнуться и исправить недочёты, никто не застрахован от этого. Они делают это без каких-либо напоминаний», – сказал он.

Александр Братчиков добавил, что конкурсы отыграны и деньги выделены заранее, чтобы к 1 октября все работы были завершены не только в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», но и в целом по городу.