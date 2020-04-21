На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату

15:12, 21 апреля 2020, ПАИ

В Себежский район прибыли скульптуры, которые установят на воинских захоронениях в населенных пунктах Дубровка, Кицково и Глембочино. Об этом сообщает администрация района в своем аккаунте в Instagram.

Скульптуры изготовили в Ростовской области, доставили при участии Идрицкого дорожно-эксплуатационного предприятия.



Фото: Instagram администрации Себежского района



Фото: Instagram администрации Себежского района



Фото: Instagram администрации Себежского района



Фото: Instagram администрации Себежского района



Фото: Instagram администрации Себежского района



Фото: Instagram администрации Себежского района



Фото: Instagram администрации Себежского района













Два памятника специалисты Идрицкого ДЭП смонтировали 20 апреля на реконструированных воинских захоронениях в Кицково и Дубровке. Впереди облицовка постаментов и укладка плитки на пешеходных дорожках.

Также Себежский клуб полковников благоустраивает территорию вблизи населенного пункта Глубочица, где вскоре установят памятник Герою-партизанке Марии Натунич.