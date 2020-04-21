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Общество

На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату

Скульптуры изготовили в Ростовской области. Фото: Instagram администрации Себежского района.

В Себежский район прибыли скульптуры, которые установят на воинских захоронениях в населенных пунктах Дубровка, Кицково и Глембочино. Об этом сообщает администрация района в своем аккаунте в Instagram.

Скульптуры изготовили в Ростовской области, доставили при участии Идрицкого дорожно-эксплуатационного предприятия.

  • В Себежский район привезли скульптуры, которые установят на воинских захоронениях.
    Фото: Instagram администрации Себежского района
  • В Себежский район привезли скульптуры, которые установят на воинских захоронениях.
    Фото: Instagram администрации Себежского района
  • В Себежский район привезли скульптуры, которые установят на воинских захоронениях.
    Фото: Instagram администрации Себежского района
  • В Себежский район привезли скульптуры, которые установят на воинских захоронениях.
    Фото: Instagram администрации Себежского района
  • В Себежский район привезли скульптуры, которые установят на воинских захоронениях.
    Фото: Instagram администрации Себежского района
  • В Себежский район привезли скульптуры, которые установят на воинских захоронениях.
    Фото: Instagram администрации Себежского района
  • В Себежский район привезли скульптуры, которые установят на воинских захоронениях.
    Фото: Instagram администрации Себежского района

Два памятника специалисты Идрицкого ДЭП смонтировали 20 апреля на реконструированных воинских захоронениях в Кицково и Дубровке. Впереди облицовка постаментов и укладка плитки на пешеходных дорожках.

Также Себежский клуб полковников благоустраивает территорию вблизи населенного пункта Глубочица, где вскоре установят памятник Герою-партизанке Марии Натунич.

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