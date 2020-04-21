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Общество

Ледовый дворец Пскова по нацпроекту получит современные хоккейные тренажеры и машину для заливки льда

В этом году в Пскове Ледовый дворец будет оснащен специализированным оборудованием для тренировок и спортивной подготовки по хоккею. В настоящее время заключен контракт на поставку специнвентаря, заявил директор Ледового дворца Иван Штылин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Ледовый дворец получит современные интерактивные тренажеры с интегрированной единой системой аналитики. Среди них установки, рассчитанные на отработку техники приема и передачи шайбы, скорости реакции, точности и скорости броска, а также электронные тренажеры для оттачивания комплексных движений по обыгрышу соперника, для отработки ударов и прыжков.

Кроме того, в Ледовый дворец будет поставлена современная машина для заливки и выравнивания льда, позволяющая обеспечивать качество льда профессионального уровня, а также профессиональный станок для ее обслуживания. Псковские спортсмены также получат хоккейную беговую дорожку, универсальное информационное табло и новый профессиональный электронный станок для заточки коньков. Планируется, что все оборудование будет введено в эксплуатацию до 1 сентября текущего года.

Вопрос оснащения Ледового дворца современным оборудованием для хоккея очень своевременный и важный, так как часть инвентаря уже выработала свой ресурс, отметил Иван Штылин.

«В этом году у нас появилась уникальная возможность за счет средств федерального бюджета не только обновить материально-техническую базу Ледового дворца, но и приобрести современное электронное оборудование для тренировок наших хоккеистов, которое уже используется в профессиональных хоккейных школах других субъектов. Уверен, что наши спортсмены благодаря такой модернизации выйдут на тренировочный процесс еще с большим желанием после окончания карантина и непременно будут добиваться еще большего успеха», — добавил Иван Штылин.

Приобретение оборудования будет осуществлено в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Сумма предоставленных на модернизацию субсидий составляет 25 млн рублей.

На базе Ледового дворца в Пскове действует два отделения — по обучению хоккею и фигурному катанию. В общей сложности в учреждении спорта занимается около 300 юных спортсменов.

 

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