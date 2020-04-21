Продуктовые наборы начали выдавать в школах Псковской области

17:17, 21 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области в школах начали выдавать продуктовые наборы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

По решению губернатора Михаила Ведерникова, в области начали раздавать наборы продуктов учащимся, которые получали бесплатное питание в школах.

В Куньинском районе сформировали 405 наборов, из них для учащихся Куньинской школы – 232, в Жижицкую школу направлено 89, в Ущицкую – 46, в Пухновскую – 38 наборов. Перечень продуктов согласован с Роспотребнадзором. В него входят рыбные консервы, крупы, сахар, мука, масло, чай, сухой завтрак, сок, молоко, сгущенное молоко, какао и т. д.

«Продуктовые наборы сформированы Куньинским райпо и Облпотребсоюзом. Все продукты закупались свежие, специально для детей», - рассказал депутат регионального парламента, руководитель Куньинского райпо Олег Савельев.

О времени выдачи наборов по телефону проинформировали родителей классные руководители. В Пскове наборы получат более 3500 школьников.