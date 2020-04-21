Александр Котов передал маски врачам в Стругокрасненском и Плюсском районах

18:04, 21 апреля 2020, ПАИ

С итогом благоустройства территории фельдшерско-акушерского пункта в плюсской деревне Кошелевицы ознакомился 21 апреля председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Населённый пункт находится в границах округа депутата, в конце 2019 года здесь построили новый ФАП, весной появились дорожки и забор. После получения лицензии медпункт будет готов к приёму пациентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсобрания.

Процесс лицензирования уже запущен. По словам главного врача Стругокраснеской межрайонной больницы Дмитрия Мельцера, медучреждение подготовило пакет документов сразу на четыре подведомственных ФАПа – ещё три были построены в Лудонях, Молодях и Ровном. Заминка вышла на этапе подачи заявки: пока готовили документы, обновились требования, и для сдачи объекта срочно пришлось ставить ограждение и прокладывать дорожки к крыльцу.

Руководитель Плюсского филиала межрайонной больницы Артём Шутилин показал Александру Котову, как на месте решена проблема водоснабжения – от ближайшей водонапорной башни к ФАПу проведён трубопровод, поставлена система фильтров.

В плюсском ФАПе подготовлен процедурный кабинет и кабинет для приёма пациентов. В комплект оборудования входят дефибрилляторы, электрокардиографы, тонометры, аптечки для оказания первой помощи больным с нарушением кровообращения, с острым коронарным синдромом, для оказания помощи при парентеральных инфекциях – всё, что требует приказ Министерства здравоохранения.

Пока медпункт ожидает лицензию, будущий фельдшер проходит профпереподготовку для получения сертификата. Работать здесь согласилась местная жительница, имеющая медицинское образование. Обучение займёт от двух до трёх месяцев, летом пункт будет полностью готов к приёму пациентов.

Глава Плюсского района Виталий Аршинов сообщил, что в ближайшее время в Кошелевицах отремонтируют проезжую часть – асфальт обещают состыковать с дорожками ФАПА.

«Молодцы! Всё хорошо сделали, можно и в пример поставить. Только, чтобы не зря был потрачен труд, доведите работу до конца – засейте газон, получится красиво и цивилизованно», - отметил Александр Котов.

Подрядчик, выполнивший благоустройство под ключ, теперь готов взяться за три стругокрасненских ФАПа – там так же придётся решать проблему водоснабжения, где-то встраиваться в существующую сеть водопровода, где-то специально бурить скважину. От штатных 500-литровых ёмкостей для хранения воды врачи решили отказаться.

Вопрос об обеспечении медпунктов в Молодях и Ровном кадрами, по словам Дмитрия Мельцера, находится в стадии проработки, но варианты есть. «Есть фельдшер скорой помощи, которая готова поехать поработать, есть медработники в ближайших деревнях, которых необходимо переобучить для продолжения работы. Есть альтернативные варианты среди своих сотрудников», - уточнил главный врач.

Александр Котов передал руководству межрайонной больницы одноразовые защитные маски для врачей. «Наш сенатор Андрей Турчак направил в область 100 тысяч масок для медицинских учреждений, три тысячи передаём вам. Распределите их пропорционально», - обратился к Дмитрию Мельцеру и Артёму Шутилину председатель областного Собрания депутатов.

«Мы очень благодарны Андрею Анатольевичу за такой подарок, маски у нас ещё есть, но их не так много», - поблагодарил главный врач Стругокрасненской больницы.

В 2019 году в Псковской области за счёт средств национального проекта «Здравоохранение» тринадцать модульных фельдшерско-акушерских пунктов построены и постепенно вводятся в эксплуатацию. Три стругокрасненских ФАПа Александр Котов осмотрел в январе, на тот момент здания прошли приёмку областного комитета по здравоохранению и ожидали подключения к коммуникацииям.