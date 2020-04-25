Несанкционированную свалку ликвидировали в Корытово после вмешательства прокуратуры

09:39, 24 апреля 2020, ПАИ

Несанкционированную свалку ликвидировали в Корытово после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области и администрации Пскова в Корытовском лесопарке обнаружены свалки коммунальных отходов. Свалка располагалась на землях, принадлежащих Пскову.

В связи с этим в адрес главы администрации города Александра Братчикова внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В результате требования прокурора удовлетворены, несанкционированная свалка ликвидирована за счёт бюджетных средств.