Обокравший четыре магазина в Дновском районе мужчина предстанет перед судом

11:41, 24 апреля 2020, ПАИ

Следователи в Дновском районе завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении серии краж из магазинов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неоднократно судимый житель Порховского района по ночам отжимал оконные рамы магазинов в Дновском районе, после чего похищал из торговых помещений продукты, спиртное и сигареты для собственных нужд.

Передвигался обвиняемый преимущественно пешком или на велосипеде. Мужчина обокрал четыре магазина. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, добавили в ведомстве.