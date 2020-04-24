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Обокравший четыре магазина в Дновском районе мужчина предстанет перед судом

Следователи в Дновском районе завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении серии краж из магазинов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неоднократно судимый житель Порховского района по ночам отжимал оконные рамы магазинов в Дновском районе, после чего похищал из торговых помещений продукты, спиртное и сигареты для собственных нужд.

Передвигался обвиняемый преимущественно пешком или на велосипеде. Мужчина обокрал четыре магазина. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, добавили в ведомстве.

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