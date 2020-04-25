Более 92 тонн мусора вывезли дорожники с обочин федеральных трасс в Псковской области

14:35, 24 апреля 2020, ПАИ

Более 92 тонн мусора вывезли дорожники с обочин федеральных трасс в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сейчас предприятие завершает подготовку подведомственных дорог к эксплуатации весной и летом.

Ежегодно весной подрядные организации выполняют целый комплекс работ: в полосах отвода – уборку мусора и смёта, очистку от древесно-кустарниковой растительности, окраску элементов обустройства, по всей сети меняют вышедшие из строя технические средства организации дорожного движения. В работах в этом году задействован 81 сотрудник подрядных организаций и 37 единиц техники (комбинированные дорожные машины и тракторы).

Больше всего мусора собрано вдоль самой протяжённой федеральной дороги в регионе - Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь – 58,5 тонны. 20 тонн мусора собрано вдоль дороги Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, 10 тонн – вдоль А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонской Республикой. Самые чистые обочины этой весной на трассе М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой – 3,8 тонны.

Сейчас сотрудники подрядных организаций завершают работы на искусственных сооружениях – мойку силового барьерного и пешеходных перильных ограждений на мостах и путепроводах, покраску, очистку водопропускных труб, окраску оголовков.

«Уборка и вывоз мусора – часть нашей работы в рамках содержания подведомственных дорог. Вместе с тем до сих пор автомобилисты считают нормальным выбросить мусор из окна автомобиля, оставить его у дороги по пути с дачи, а площадки отдыха с установленными контейнерами зачастую используют для выгрузки твёрдых бытовых отходов и предметов домашнего интерьера. Чтобы напомнить жителям и гостям области о том, что так делать нельзя, привлечь внимание людей к данной проблеме, а также повысить общую культуру поведения всех граждан, мы установили информационные знаки индивидуального проектирования. Со своей стороны мы призываем всех участников дорожного движения проявлять сознательность, выбрасывать мусор в специально отведённые для этого места - мусорные контейнеры на площадках отдыха, объектах дорожного сервиса, мусорные урны на автобусных остановках - и воспитывать бережное отношение к окружающему миру в себе и своих близких», - отметил заместитель начальника - директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове Владимир Чернуха.