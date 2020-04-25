За трату чужих денег с найденной карты великолучанка отправилась на исправительные работы

14:35, 24 апреля 2020, ПАИ

В Великих Луках 20-летняя жительница отправилась на исправительные работы из-за кражи денег с чужой карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

Девушка нашла кошелёк с картами на улице и потратила часть денег в магазине. Однако похитить все 16 тыс. 526 рублей, находящиеся на картах, ей не удалось, поскольку карты заблокировал их хозяин.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 159.3 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием электронных средств платежа), и с учетом мнения государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 70 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу вступил.