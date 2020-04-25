Около 400 тысяч рублей зарплаты помогли вернуть приставы жителям дновской деревни

16:17, 24 апреля 2020, ПАИ

В пользу работников сельскохозяйственного производственного кооператива из Дновского района в рамках 12 исполнительных производств погашена задолженность по заработной плате в полном объёме. Организация-должник погасила задолженность по заработной плате в отношении 12 сотрудников на общую сумму в 363 тысячи рублей, сообщили Псковскому агентству информации в УФССП РФ по Псковской области.

Исполнительные производства были возбуждены в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств в феврале 2020 года. Согласно исполнительным документам 12 жителей одной из деревень в Дновском районе не получили от организации свою заработную плату. Задолженность перед сотрудниками была от 10 до 80 тысяч рублей.

Приставы направили запросы в регистрирующие органы для установления имущественного положения должника-организации. Выяснилось, что у организации имеется 17 автотранспортных средств. В отношении машин приставы внесли запрет на регистрационные действия. Кроме того, в нескольких кредитных организациях у компании имелись счета, на которые было обращено взыскание.