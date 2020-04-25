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Общество

Облачную погоду, небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам в субботу

25 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В регионе будет дуть северный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление низкое.

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