Цифровые пропуска в Псковской области вводиться не будут

00:38, 25 апреля 2020, ПАИ

Цифровые пропуска в Псковской области вводится не будут, заявил губернатор Михаил Ведерников, отвечая в Инстаграме на вопросы псковичей.

«Я не вижу в этом сейчас никакой необходимости, - сказал он. - У нас в регионе не так много людей, транспорта. Пока теми средствами, что мы и полиция имеем, ситуацию удается удерживать».

Цифрровые пропуска с 15 апреля введены в Москве и Московской области, как дополнительная мера, позволяющая удержать распространение коронавируса.

Михаил Ведерников опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте очередную серию ответов на вопросы псковичей о ситуации с коронавирусом.