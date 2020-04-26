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Общество

Псков и Великие Луки стали героями проекта Роскосмоса «Города воинской славы»

Псков и Великие Луки – города Псковской области, которые вошли в уникальный проект Роскосмоса «Города воинской славы». Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Вид Пскова со спутника Роскосмос опубликовал на 20-й день проекта. Фото: Роскосмос.

«Главная космическая корпорация страны публикует спутниковые снимки 45 городов воинской славы, сделанные орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли. Уже дважды мы видели регион 60. В год 75-летия Победы приятно увидеть наш регион с новой точки зрения», - отметил глава региона.

Снимок Великих Лук со спутника Роскосмос опубликовал на 14-й день проекта. Фото: Роскосмос.

За 45 дней до праздника Победы Роскосмос начал ежедневно публиковать спутниковые снимки 45 городов воинской славы. «45 дней. 45 городов. За каждым стоит своя история. История подвига, мужества и героизма. Эти города объединены почетным званием Российской Федерации - «Город воинской славы», - сообщают в Роскосмосе.

Также глава региона предложил псковичам поучаствовать еще в одном проекте корпорации – «Бессмертный полк на МКС». Для этого нужно отправить необходимые данные личным сообщением в официальную группу корпорации в соцсети «ВКонтакте».

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