Псков и Великие Луки стали героями проекта Роскосмоса «Города воинской славы»

14:50, 26 апреля 2020, ПАИ

Псков и Великие Луки – города Псковской области, которые вошли в уникальный проект Роскосмоса «Города воинской славы». Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Главная космическая корпорация страны публикует спутниковые снимки 45 городов воинской славы, сделанные орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли. Уже дважды мы видели регион 60. В год 75-летия Победы приятно увидеть наш регион с новой точки зрения», - отметил глава региона.

За 45 дней до праздника Победы Роскосмос начал ежедневно публиковать спутниковые снимки 45 городов воинской славы. «45 дней. 45 городов. За каждым стоит своя история. История подвига, мужества и героизма. Эти города объединены почетным званием Российской Федерации - «Город воинской славы», - сообщают в Роскосмосе.

Также глава региона предложил псковичам поучаствовать еще в одном проекте корпорации – «Бессмертный полк на МКС». Для этого нужно отправить необходимые данные личным сообщением в официальную группу корпорации в соцсети «ВКонтакте».