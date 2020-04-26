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Политика

Кремль анонсировал обращение Владимира Путина к россиянам по поводу коронавируса

На следующей неделе ожидается новое обращение президента России Владимира Путина по ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РБК.

 «Я думаю, что на этой неделе [27 апреля – 3 мая] мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», - сообщил Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия будет поэтапно выходить из ограничительных условий, введенных из-за коронавируса, но этапы еще предстоит разобрать.

Ранее президент обратился к нации 25 марта и 2 апреля, когда объявил о нерабочих днях и предложил ряд мер для поддержки граждан и стимулирования экономики.

В Псковской области часть ограничений продлили до 15 мая, часть – до 31 мая.

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