Началась сессия Псковской гордумы (ПРЯМОЙ ЭФИР)

10:03, 29 апреля 2020, ПАИ

Началась 37-я внеочередная сессия Псковской городской Думы, которая вновь проходит в режиме ограниченного доступа в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В повестке дня 10 вопросов. Депутаты рассмотрят проект о первоочередных мероприятиях по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории муниципального образования «Город Псков» новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Кроме этого, в числе вопросов досрочное прекращение полномочий аудитора Контрольно-счётной палаты города Пскова, исполнение бюджета областного центра за 2019 год, а также внесение изменений в бюджет на 2020 год.