Роспотребнадзор призвал отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках

11:31, 29 апреля 2020, ПАИ

Роспотребнадзор призвал на майских праздниках воздержаться от посещения родственников, друзей и не принимать их в собственном доме из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

Также Роспотребнадзор рекомендовал строго соблюдать режим самоизоляции, отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе, не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями), а для общения и поздравления с праздниками использовать современные дистанционные средства связи.

При выезде за город необходимо отдать предпочтение личному транспорту или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними. При пользовании общественным транспортом следует использовать маску, соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра), а после касания общедоступных поверхностей (дверей, поручней) обработать руки кожным антисептиком.

На отдыхе следует не расширять круг общения, проводить майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни, избегать контактов и общения с соседями по дачному участку, компаниями на отдыхе на природе.

Гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома.

«Не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19», – добавили в Роспотребнадзоре.