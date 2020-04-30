0
00:29
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
23:49
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
22:13
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
20:43
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
19:24
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
18:46
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
18:31
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Еще новости
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках

Гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома. Фото Дарьи Хватковой

Роспотребнадзор призвал на майских праздниках воздержаться от посещения родственников, друзей и не принимать их в собственном доме из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

Также Роспотребнадзор рекомендовал строго соблюдать режим самоизоляции, отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе, не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями), а для общения и поздравления с праздниками использовать современные дистанционные средства связи.

При выезде за город необходимо отдать предпочтение личному транспорту или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними. При пользовании общественным транспортом следует использовать маску, соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра), а после касания общедоступных поверхностей (дверей, поручней) обработать руки кожным антисептиком.

На отдыхе следует не расширять круг общения, проводить майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни, избегать контактов и общения с соседями по дачному участку, компаниями на отдыхе на природе.

Гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома.

«Не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19», – добавили в Роспотребнадзоре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона Текст изменений в постановление администрации Псковской области «О дополнительном перечне организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента» 50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Налоговая на бесплатном вебинаре расскажет псковичам о мерах поддержки бизнеса во время пандемии Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко пропал в столичном СИЗО Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону «Помощь оказывается без всякого шума»: Что делают псковские коммунисты в режиме самоизоляции Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
30 апреля 2020
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
29 апреля 2020
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
29 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
29 апреля 2020
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
29 апреля 2020
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
29 апреля 2020
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
29 апреля 2020
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей
29 апреля 2020
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей

Идет загрузка...