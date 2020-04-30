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Общество

Псковские врачи сумели перевести пациента с коронавирусом с ИВЛ на самостоятельное дыхание

Псковские врачи сумели перевести пациента с коронавирусом с ИВЛ на самостоятельное дыхание. Первым из четырёх подключенных к подобным аппаратам пациентов смог справиться с осложнениями 57-летний мужчина, прибывший из Московской области. Об этом на совещании 30 апреля сообщил на совещании у губенатора Псковской области Михаила Ведерникова врио главврача Псковской городской больницы Денис Сачков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На аппарате ИВЛ в реанимации этот пациент провёл две недели. Принимала и лечила его заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасия Повторейко.

«10 дней он лихорадил, поступил к нам в состоянии средней тяжести. Через сутки после госпитализации был переведён в реанимацию, быстро потребовал перевода на ИВЛ. Благодаря быстрому переводы на ИВЛ удалось добиться результатов.. Сейчас дышит сам, скоро удалят трахеостому. Он в сознании, состояние улучшается. Это наш первый пациент, переведенный с ИВЛ. Мы этого очень ждали, хотелось видеть позитивный результат в реанимации», - отметил Денис Сачков.

«Первый пациент в области после ИВЛ переведен на самостоятельное дыхание -  начало положено», - прокомментировал Михаил Ведерников.

Денис Сачков доложил также, что в последние дни отмечается наплыв пациентов с пневмонией и COVID-19. Только за последние сутки с такими диагнозами госпитализированы 22 пациента, в среднем в больницу ежедневно попадают 20 человек. «Пациенты с подтверждённым коронавирусом отправляются в палаты на лечение, с пневмонией - проходят через обсервацию», - уточнил Денис Сачков.

 

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