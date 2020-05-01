Приехавшие в Псковскую область петербуржцы обязаны оставаться на самоизоляции 14 дней
Петербуржцы, приехавшие в Псковскую область, должны оставаться на самоизоляции 14 дней. Об этом сообщается в администрации Санкт-Петербурга.
Выезжающие на майские праздники за пределы Ленинградской области должны учитывать необходимость двухнедельной самоизоляции. Приехавшие в Псковскую область после 24 апреля обязаны уведомить о своём приезде власти региона по телефонам 8 (800) 444-10-41 и 299–003 и оставаться на самоизоляции в течение 14 дней.