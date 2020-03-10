Учим собаку лежать: как найти подход к питомцу

17:44, 30 апреля 2020, ПАИ

Каждая собака имеет свой индивидуальный характер, независимый и веселый, поэтому подход нужно найти через доверие и понимание. Регулярные тренировки по дрессировке способствуют улучшению контакта между питомцем и хозяином. И даже если команда «лежать» используется нечасто, она должна присутствовать в базовой программе воспитания и подготовки собаки. Даже спустя длительный перерыв в тренировках животное будет помнить эту команду. Набор несложных последовательных движений поможет научить вашего пса быстро принимать нужную позу https://guldog.ru/blog/poleznye-sovety/kak-nauchit-sobaku-komande-lezhat. Как научить собаку лежать и какие типичные ошибки начинающих собаководов? Ответ на эти и другие вопросы можете найти в нашей статье.

Советы новичкам

Внимательно понаблюдайте за своим любимым четвероногим другом, выясните, какое лакомство для него самое вкусное. От того, насколько будет эффективным и желанным поощрение, зависит результат дрессировки. Тренировки без вкусного бонуса длятся дольше и менее значимы. Дрессировка должна проводится в тихом, спокойном месте, где животное не будет отвлекаться на другие раздражители. Укладывая щенка или взрослую собаку, позаботьтесь, чтобы не было грязи и мокрой массы вокруг. При работе со щенком до трёх месяцев запрещено применять наказание, дрессировка возможна, но исключительно с поощрением.

Прогуливаясь с псом, когда животное сядет у вашей левой ноги, сделайте поводок покороче и возьмите лакомство, поднесите его к носу собаки, произнесите «лежать», опуская его вниз. Когда пёс ляжет, чтобы достать вкусную еду, похвалите его «лежать, лежать, молодец». Если пёс не ложится, можно придавить мягко на холку и спину, помогая собаке лечь. Как только животное сменило положение без вашей команды, нужно одернуть его за поводок, опуская его вниз, как бы указывая, что нужно «лежать» ещё. Таким образом тренируется выдержка. Категорически запрещено кричать и быть, дрессировка должна проходить радостно, иначе животное будет её ждать как наказание.

Лакомство и ласка – мощный инструмент дрессировки

Есть ещё один способ, как научить собаку лежать. Когда пёс будет находиться у вашей левой ноги, попробуйте взять животное за передние лапы ниже локтей, выведите их вперёд параллельно с командой «лежать», укладывая животное. За выполненный трюк дайте собаке вкусности и подарите ласку. Выдержка играет важную роль не только в процессе дрессировки, она необходима для воспитания в целом. Поэтому если собака встаёт без разрешения, используйте раздражитель, мягкий рывок поводка вниз. Для того чтобы отпустить собаку с положения «лежать», рекомендовано использовать команду «гулять», а не команду «ко мне», так будет легче тренировать выдержку.