9 Мая в небе над Островом состоится воздушный парад

18:05, 01 мая 2020, ПАИ

9 мая в честь Дня Победы над Островом в Псковской области состоится воздушный парад. В небе пролетит боевая авиация Западного военного округа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе округа.

В этот день над 12 российскими городами состоится пролёт более 100 боевых самолётов и вертолётов.

«Экипажи боевой авиации осуществят линейный пролёт над центральными площадями 12 городов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – уточнил командующий округом генерал-полковник Александр Журавлёв.

Авиация пролетит не только над Островом, но также над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой и Калининградом.

В парадном строю над городами пролетят многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, вертолёты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевые Ми-8 и самые большие в мире тяжёлые транспортные вертолёты Ми-26.