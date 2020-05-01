С Днём весны и труда поздравила псковичей Елена Полонская

17:28, 01 мая 2020, ПАИ

С Днём весны и труда поздравила псковичей глава Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Этот майский день объединяет разные поколения, создавая хороший настрой на созидание и дружную работу. Для людей старшего возраста Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодёжи – весеннее обновление и надежду на будущее. Благодаря единству наших целей город станет красивым, благоустроенным и процветающим. Ведь наш Псков славится талантливыми и трудолюбивыми людьми. Неоценим вклад наших ветеранов, которые защищали страну на фронтах, а затем самоотверженным трудом поднимали её в послевоенные годы. На них должна равняться наша молодёжь, которая только вступает во взрослую жизнь, начинает отсчёт своей трудовой биографии», – подчеркнула в своём поздравлении глава города.

Глава Пскова пожелала горожанам достойной оценки их труда. «Пусть весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма!» – добавила в заключение Елена Полонская.