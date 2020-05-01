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Общество

Складывать фронтовое письмо-треугольник научат детей и взрослых в Пушкинском заповеднике

Сворачивать письмо-треугольник, подобный тем, что во время Великой Отечественной войны советские бойцы отправляли с фронта в тыл, можно научиться, посетив виртуальный мастер-класс. Его в преддверии Дня Победы подготовили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева.

Занятие размещено на официальных страницах Пушкинского заповедника в социальных сетях. Ведёт мастер-класс Татьяна Романова, сотрудник выставочного зала «Музейная почта». Она напоминает, как дороги были получателям такие весточки с фронта, а также рассказывает и показывает, как сворачивали письма-треугольники из обычного листа бумаги. Подобные письма шли по стране без марки, отправляли их незапечатанными, так как письма ещё должны были пройти проверку военной цензуры.

Урок «Письмо-треугольник» будет понятен и интересен даже детям. Юным участникам занятия его ведущая предлагает не только написать поздравления близким и друзьям, но и украсить их рисунками. Посетить мастер-класс можно здесь.

Это уже не первый виртуальный мастер-класс из Михайловского. Ранее специалисты Центра творческих музейных программ, расположенного в деревне Бугрово Пушкиногорского района, уже предлагали своим интернет-посетителям онлайн-занятия из цикла «Народная культура»: учили их украшать полотно старинным способом «верховая набойка» и мастерить традиционную куколку-оберег из рогоза.

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