102 заявки поданы на участие в поэтическом конкурсе «Высота», посвящённом подвигу 6-й роты

13:12, 02 мая 2020, ПАИ

102 заявки поступили в оргкомитет литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» на участие во всероссийском поэтическом конкурсе «Высота», который посвящён 20-летию подвига военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России, к участию в конкурсе допущены 97 заявок, 5 – отклонены, так как не соответствуют положению о конкурсе.

По состоянию на 1 мая заявки поступили из 33 регионов России, а также из Туркменистана, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Несмотря на то что поэтический конкурс «Высота» изначально был объявлен как всероссийский, оргкомитет литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» принял решение не отклонять заявки, поступившие из-за рубежа. «Мы считаем, что память о подвиге наших десантников не может иметь географических границ», – подчеркнули организаторы конкурса.

Приём заявок на всероссийский поэтический конкурс «Высота» объявлен 1 марта и продлится до 25 мая 2020 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте псковского литературного портала.