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Общество

Юлия Пересильд предложила подписчикам в Instagram спеть вместе с ней «Песенку фронтового шофёра»

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд предложила подписчикам в Instagram спеть вместе с ней военную песню «Песенка фронтового шофёра».

«Ну что, это наша вторая песня. На ударных – Мария, вокал – Аня и я. Не судите строго. Хорошего дня! Встречаемся вечером в эфире: с 19:00 до 20:00», – написала она.

Юлия Пересильд также отметила, что вчера вместе с подписчиками хорошо попели другую военную песню. «Присоединялись прекрасные! Поющие! С гитарой! Я совсем не ожидала... и была рада. И поговорили, и попели», – отметила она.

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