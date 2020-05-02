Юлия Пересильд предложила подписчикам в Instagram спеть вместе с ней «Песенку фронтового шофёра»

18:26, 02 мая 2020, ПАИ

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд предложила подписчикам в Instagram спеть вместе с ней военную песню «Песенка фронтового шофёра».

«Ну что, это наша вторая песня. На ударных – Мария, вокал – Аня и я. Не судите строго. Хорошего дня! Встречаемся вечером в эфире: с 19:00 до 20:00», – написала она.

Юлия Пересильд также отметила, что вчера вместе с подписчиками хорошо попели другую военную песню. «Присоединялись прекрасные! Поющие! С гитарой! Я совсем не ожидала... и была рада. И поговорили, и попели», – отметила она.