Заразившийся коронавирусом уроженец Пскова рассказал, как попал в реанимацию

10:56, 04 мая 2020, ПАИ

Уроженец Пскова Максим Орлов рассказал, как попал в реанимацию в московской Коммунарке. Об этом он сообщил на своей личной странице на Facebook.

«На каталке меня перевезли в отделение реанимации и интенсивной терапии, - рассказал Максим Орлов. – Из личных вещей оставили только очки и телефон без зарядки».

По словам псковича, в палате находилось 12 человек, девять из которых – подключены к аппаратам ИВЛ.

«Когда я впервые этот аппарат увидел и десяток голых, обездвиженных, в основном пожилых людей в трубках, проводах, то испугался», - рассказал Максим Орлов, отметив, что одна из пациенток, женщина лет 60, внушала оптимизм, потому что ходила сама.

Уроженец Пскова отметил, что ему поставили катетеры, капельницы, стали чаще давать препараты.

«В промежутках между приемами лекарств и капельницами работали массажные машины, такие кастрюльки на проводах, которые кладут под пациентов, и затем эти кастрюльки сильно вибрируют», - вспоминает Максим Орлов, добавив, что вскоре его перевели на полную маску кислорода.

«Я попытался в ней дышать и потерял сознание», - рассказал Максим Орлов. Позже пскович очнулся и был в сознании, но врачи это не сразу заметили – его готовили к постановке на ИВЛ и погружению в кому.

«В этот период я сначала молился, а потом отчаялся. Подумал, что мне уже всё равно, - отметил Максим Орлов, добавив, что вскоре врачи заметили, что он в сознании, и вкололи еще лекарств.

Очнувшись через несколько дней в реанимации, Максим Орлов оказался в другой палате, уже на аппарате ИВЛ.

Ранее Максим Орлов рассказал про коронавирус и про больницу в Коммунарке.