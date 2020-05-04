Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области

12:28, 04 мая 2020, ПАИ

В Псковской области во всех муниципальных образованиях ведутся работы по благоустройству воинских захоронений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне во всех муниципальных образованиях Псковской области ведется работа по приведению в порядок воинских захоронений, братских могил и памятников погибшим при защите Отечества. Эта работа проводится комплексно — усилиями органов местного самоуправления, волонтеров, организаций, предприятий и инициативных граждан.

В Новосокольническом районе завершена реконструкция братской могилы по улице Урицкого. На воинских захоронениях Себежского района установлены памятники советскому солдату в деревнях Дубровка, Кицково и Глембочино. До Дня Победы там будет завершено и благоустройство территории.

В Великих Луках обновлены входная зона и центральный монумент братского кладбища. По всему периметру захоронения покрашено ограждение, спилены аварийные деревья и произведена формовка крон.

Основной объем денежных средств на ремонт и благоустройство воинских захоронений в текущем году предусмотрен федеральной целевой программой «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». Объем финансирования — свыше 18,6 млн рублей.

Еще одним источником финансирования ремонта захоронений стала региональная подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений», объем которой в этом году составил 6,2 млн рублей.

Всего к Дню Победы по федеральной и региональной программам будет реконструировано около 40 воинских захоронений. После празднования Дня Победы ремонты памятников и братских могил в муниципальных образованиях продолжат.

Серьезная работа проводится и общественными организациями. С мая прошлого года Псковским региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» реализуется проект «Нет забытых обелисков», который предполагает выстраивание системы шефства над всеми захоронениями, а также координационную работу по волонтерской помощи в их благоустройстве.

В прошлом году проект был признан победителем конкурса на предоставление субсидий СО НКО. В первую очередь работа проводится в десяти пилотных районах, в каждом из которых целый ряд захоронений уже приведен в порядок. Ранее Михаил Ведерников призвал не останавливать работу по благоустройству воинских захоронений.