В Пскове пассажир с пневмонией прямо с «Ласточки» отправился в больницу

15:14, 05 мая 2020, ПАИ

Руководитель Роспотребнадзора Александр Нестерук заявил 5 мая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, что в Псковской области уровень заболеваемости ниже, чем у соседей. Например, ниже в 12 раз, чем в Москве. Однако выявляются случаи заболевания среди приезжих в нашу область из других регионов и стран.

«На белорусской границе девять человек отправили в обсерватор, на латвийско-эстонской – 23. Вчера на вокзале выявили пассажира с пневмонией, прямо с «Ласточки» его отправили в больницу», - рассказал Александр Нестерук.

По словам руководителя Роспотребнадзора, неблагополучным остаётся Островский район, где зафиксировано 38 случаев COVID-19 среди местных жителей, не считая жителей других районов, которые находились в больнице.

Из сельских районов на себя обращает внимание Гдовский район, где 12 человек заболели коронавирусом, и Псковский – там 13 человек. 40 случаев зафиксированы у приезжих.

«Например, два случая у приезжих из Ленинградской области. Один из них в Гдовском районе - женщина похоронила умершего от пневмонии мужа в Кингисеппе, приехала в Гдовский район, затем ее госпитализировали в Пскове», - заметил Александр Нестерук.

Он также пояснил, что инкубационный период COVID-19 - 4-5 дней.

«Скоро будем пожинать плоды - массовый заезд был в конце апреля - начале мая. Рост на 25%, или под 4% в день, воспринимаем как положительный знак, надежды это даёт. Но прошлый день нас не порадовал – было выявлено 23 случая за день», - подчеркнул руководитель Роспотребнадзора.