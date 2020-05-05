1
17:11
«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане
17:00
Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ПРЯМОЙ ЭФИР)
16:44
Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00
15:18
Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
14:55
В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции
14:38
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
14:23
Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
Еще новости
Общество

В Пскове пассажир с пневмонией прямо с «Ласточки» отправился в больницу

Руководитель Роспотребнадзора Александр Нестерук заявил 5 мая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, что в Псковской области уровень заболеваемости ниже, чем у соседей. Например, ниже в 12 раз, чем в Москве. Однако выявляются случаи заболевания среди приезжих в нашу область из других регионов и стран.

«На белорусской границе девять человек отправили в обсерватор, на латвийско-эстонской – 23. Вчера на вокзале выявили пассажира с пневмонией, прямо с «Ласточки» его отправили в больницу», - рассказал Александр Нестерук.

По словам руководителя Роспотребнадзора, неблагополучным остаётся Островский район, где зафиксировано 38 случаев COVID-19 среди местных жителей, не считая жителей других районов, которые находились в больнице.

Из сельских районов на себя обращает внимание Гдовский район, где 12 человек заболели коронавирусом, и Псковский – там 13 человек. 40 случаев зафиксированы у приезжих.

«Например, два случая у приезжих из Ленинградской области.  Один из них в Гдовском районе - женщина похоронила умершего от пневмонии мужа в Кингисеппе, приехала в Гдовский район, затем ее госпитализировали в Пскове», - заметил Александр Нестерук.

Он также пояснил, что инкубационный период COVID-19 - 4-5 дней.

«Скоро будем пожинать плоды - массовый заезд был в конце апреля - начале мая. Рост на 25%, или под 4% в день, воспринимаем как положительный знак, надежды это даёт. Но прошлый день нас не порадовал – было выявлено 23 случая за день», - подчеркнул руководитель Роспотребнадзора.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Псковской области планируется развернуть ещё 300 коек для больных коронавирусом В Псковской области разрешат работать магазинам одежды на первых этажах домов Александр Нестерук назвал условия работы стоматологических клиник в Псковской области В Псковской области разрешили ходить на кладбища «Перчаточный» режим планируют ввести в местах скопления людей в Псковской области В Островском районе 106 приезжих семей находятся на контроле у администрации В Островской больнице на изоляции в закрытом отделении остаются восемь человек Михаил Ведерников поручил проверить информацию, что водители скорых не обеспечены средствами защиты Почти 400 человек не пустили в Псковскую область на майские праздники Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане
05 мая 2020
«Горжусь своими родными»: Жительница Гдовского района рассказала о погибших на войне дедах – сержанте и партизане
Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ПРЯМОЙ ЭФИР)
05 мая 2020
Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00
05 мая 2020
Что же будет с нефтью и с нами — тема эфира ПАИ-live в 17:00
Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
05 мая 2020
Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной
В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции
05 мая 2020
В Псковской области в майские праздники увеличилось число нарушителей режима самоизоляции
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
05 мая 2020
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
05 мая 2020
Автомобиль сбил сидящую на дороге женщину в Новосокольническом районе
Александр Котов: Мы пойдём по пути полного запрета «наливаек»
05 мая 2020
Александр Котов: Мы пойдём по пути полного запрета «наливаек»

Идет загрузка...