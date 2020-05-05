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Этот год будет тяжёлым для нефтяной отрасли - эксперт

Бюджет России запланирован на стоимость нефти  43 доллара за баррель, однако сейчас цена ниже прогнозируемой. Но у российского бюджета есть инструмент своей защиты - это обменный курс валют. Об этом рассказал директор по консалтингу IHS Markit Russia Максим Нечаев в прямом эфире ПАИ-live.

«Как мы видели, чем ниже цена на нефть, тем дороже стоит доллар в рублях. И конечно, бюджетные поступления в небольшой степени защищаются этим инструментом. Для нас важно, чтобы цена на нефть марки «Брент» не находилась ниже 20 долларов за баррель - эту точку мы прошли», - продолжил Максим Нечаев.

По прогнозам эксперта, год будет тяжёлым для нефтяной отрасли. С одной стороны, сильно пострадала мировая экономика, снизилось потребление энергоресурсов и нефти в первую очередь, и очень сильно упала цена на нефть - до развертывания ситуации с коронавирусом цена на нефть была больше 50 долларов за баррель Кроме того в марте нефтяники в ОПЕК и ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти, цена на неё упала.

По мнению Максима Нечаева, к концу года можно ожидать роста цены за баррель до 35 долларов. Но не исключено, что через неделю увидим поход стоимости цены на нефть вниз, что связано с развитием ситуации с  коронавирусом. Сейчас экономика в США существенно замедляется, это оказывает прессинг на мировую экономику.

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