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Общество

Более 400 килограммов продуктов передал псковский Красный Крест нуждающимся семьям

В условиях сложной эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса Псковское региональное отделение Российского Красного Креста приступило к раздаче очередной партии благотворительной помощи, полученной в канун майских праздников от Фонда продовольствия «Русь». Более четырёхсот килограммов продукции компании «Келллогг рус» получат семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и пожилые люди из числа целевой группы программ РКК, находящиеся в условиях самоизоляции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Российского Красного Креста.

Сегодня 111 человек из 29 семей получили продуктовые наборы, в состав которых входят печенье, картофельные чипсы и гранола с шоколадом. А в канун очередной годовщины Российского Красного Креста добровольцы и сотрудники Псковского регионального отделения РКК организуют доставку помощи на дом для 100 пожилых людей из числа детей войны.

Благотворительная деятельность и социальная поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей, пожилых людей и других уязвимых групп населения осуществляется в рамках долгосрочного сотрудничества Псковского регионального отделения РКК с первым российским банком еды «Фонд продовольствия «Русь», которое развивается с конца ноября 2012 года и стало особым вкладом в программу помощи нуждающимся псковичам.

Только за три последних года для псковичей Фондом продовольствия «Русь» передано 108,1 тонны продуктов питания оценочной стоимостью 18,3 млн рублей, которые были распределены для 109 тысяч получателей региона, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

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