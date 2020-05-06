6 мая 1945 года: Пражская наступательная операция, капитуляция Бреслау, согласование Дня Победы

11:00, 06 мая 2020, ПАИ

В этом году псковичи вместе со всей страной будут отмечать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты Псковское агентство информации представляет материалы, в которых рассказывает читателям об основных событиях Великой Отечественной войны, происходивших в апреле–мае 1945 года.

Пражская наступательная операция

В этот день 75 лет назад началась Пражская наступательная операция Красной Армии. Группировка немецких войск в Чехословакии и Северной Австрии составляла более 900 тысяч человек. По замыслу нового правительства фашистской Германии во главе с Деницем она должна была удерживать районы западной и центральной Чехии с тем, чтобы выиграть время и обеспечить отвод немецких войск на запад для последующей капитуляции перед американскими войсками. Операцию проводили войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов - всего свыше 1 млн человек.

В ночь на 6 мая пражская радиостанция обратилась к советским войскам с просьбой о помощи. «Во имя спасения Праги и ее населения, которому гитлеровцы угрожали беспощадной расправой, Ставка перенесла начало операции на 6 мая, - вспоминал генерал-полковник Кирилл Москаленко. - В назначенный день войска трех фронтов с разных направлений начали концентрическое наступление на Прагу».

Капитуляция Бреслау

Началась капитуляция гарнизона Бреслау, который Красная Армия оставила в своем глубоком тылу. «В последние дни немцы особенно нервничали, - писала «Красная звезда». - Через свою радиостанцию они попросили прекратить на два часа огонь и запросили условия капитуляции. Прошло два часа. Парламентеры не появились. Наше командование продолжало боевые действия. В воздухе появились 200 самолетов. Массированный удар авиации привел противника в замешательство. Его радиостанция вновь попросила прекратить огонь. Вышли парламентеры. Им был вручен ультиматум с изложением условий капитуляции. Истек установленный срок, а ответа не поступило. Наши части опять начали боевые действия. В 18 часов 6 мая над городом появились белые флаги. Гарнизон капитулировал».

Заботы советского коменданта Берлина

«Чем только ни приходится сейчас заниматься нашим военным властям! - писал корреспондент «Известий» из Берлина. - Вот огромный восьмиэтажный холодильник, доверху набитый свиными тушами. Но третьи сутки нет тока, температура в холодильнике катастрофически поднимается. И огромное количество мяса - под риском порчи. Седой генерал, еще два дня назад отдававший приказания открыть огонь, перейти в атаку, совершить обходной маневр, мгновенно переключается на «мирные дела». Поблизости расположена одна из главных районных электростанций Берлина. Главный инженер, пожилой немец в очках, почтительно склонившись, докладывает генералу, что весь технический и рабочий персонал станции налицо, все оборудование в порядке. «Дать ток в холодильник», - приказывает генерал».

Немцы ищут сепаратного мира с западными союзниками

Начальник Оперативного управления Генштаба Штеменко рассказывает о попытках немцев заключить сепаратное соглашение с западными союзниками. Вечером 6 мая генерал Эйзенхауэр пригласил начальника советской военной миссии генерала Суслопарова. «Улыбаясь, он сказал, что прибыл гитлеровский генерал Йодль с предложением капитулировать перед англо-американскими войсками и воевать против СССР. Что вы, господин генерал, на это скажете?» - спросил Эйзенхауэр. Начальник советской военной миссии ответил главе англо-американского командования, что существуют обязательства, совместно принятые членами антигитлеровской коалиции, относительно безоговорочной капитуляции противника на всех фронтах, в том числе, конечно, и на восточном. Эйзенхауэр поспешил сообщить, что он потребовал от Йодля полной капитуляции Германии и не примет никакой иной».

Союзники согласовывают провозглашение Дня Победы

6 мая Сталин написал президенту США Трумэну об одновременном объявлении о Дне Победы в Европе: «Согласен с Вашим предложением, чтобы мы трое - Вы, г-н Черчилль и я - сделали одновременно соответствующие заявления. Г-н Черчилль предлагает установить это время - три часа после полудня по британскому летнему времени, что соответствует четырем часам после полудня московского времени и девяти часам утра по вашингтонскому времени. Я уведомил г-на Черчилля, что это время для СССР удобно».

Источники: Память народа 1941-1945, ТАСС, «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи» Сульдин А. В.