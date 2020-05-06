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Общество

Псковичи во время карантина стали чаще заказывать еду на дом

Псковичи во время карантина стали чаще заказывать еду на дом. Фото Дарьи Хватковой.

Заказывать еду на дом во время карантина псковичи стали чаще. Количество доставок выросло на 10 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает «Псковская правда».

Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, пострадали многие сферы бизнеса. Всё больше покупок псковичи совершают в интернете и заказывать еду на дом стали, соответственно, чаще.

Практически все кафе и рестораны города осуществляют доставку еды на дом.

«Количество доставок выросло на 10 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, - сообщил директор сети кафе «Окинава Псков» Александр Виноградов. - Средний чек пока не изменился. Больше всего заказывают роллы и лапшу ВОК».

Общая выручка стала меньше, поскольку кафе не работают. По словам Александра Виноградова, доставка в регионе будет развиваться в том случае, если у населения будет доход.

Положительная динамика есть также в службе доставки кафе «МИША». В прошлом году предприниматели работали только по доставке кондитерских изделий. Во время ограничительных мер кафе принимает заказы от местных жителей на весь ассортимент.

Предприниматель Елена Пасько отметила, что с начала карантина доставки увеличились до 10-20 в день. Тогда как раньше их было 5-10 в день.

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