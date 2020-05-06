Псковичи во время карантина стали чаще заказывать еду на дом

11:25, 06 мая 2020, ПАИ

Заказывать еду на дом во время карантина псковичи стали чаще. Количество доставок выросло на 10 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает «Псковская правда».

Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, пострадали многие сферы бизнеса. Всё больше покупок псковичи совершают в интернете и заказывать еду на дом стали, соответственно, чаще.

Практически все кафе и рестораны города осуществляют доставку еды на дом.

«Количество доставок выросло на 10 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, - сообщил директор сети кафе «Окинава Псков» Александр Виноградов. - Средний чек пока не изменился. Больше всего заказывают роллы и лапшу ВОК».

Общая выручка стала меньше, поскольку кафе не работают. По словам Александра Виноградова, доставка в регионе будет развиваться в том случае, если у населения будет доход.

Положительная динамика есть также в службе доставки кафе «МИША». В прошлом году предприниматели работали только по доставке кондитерских изделий. Во время ограничительных мер кафе принимает заказы от местных жителей на весь ассортимент.

Предприниматель Елена Пасько отметила, что с начала карантина доставки увеличились до 10-20 в день. Тогда как раньше их было 5-10 в день.