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Общество

В апреле всплеска доставок в Псковскую область не зафиксировали

Спрос на доставку в Псковской области вырос неравномерно. Фото: Дарья Хваткова.

Некоторые транспортные компании увеличили объемы отправок в Псковскую область почти вдвое, другие – терпят убыток. Как изменился спрос на доставку товаров из интернет-магазинов, выяснила «Псковская правда».

В компании DPD доставки в Псковскую область в апреле выросли на 40% относительно прошлого месяца, по сравнению с прошлым годом – почти вдвое.

Как отметили в организации, рост доставок из интернет-магазинов наблюдается во всех регионах России. При этом спрос на одежду падает, а популярными становятся товары для дома, сада и хобби.

В курьерской службе доставки СДЭК резкого роста числа заказов не было. За месяц спрос не изменился, а за год вырос всего на 8%.

В группе компаний Boxberry и вовсе отметили снижение объёмов доставки в Псковскую область. Представитель организации отметил, что в связи с коронавирусом экономика России переживает трудный период, кризис коснулся и интернет-торговли.

В апреле число заказов из российских интернет-магазинов в Псковской области снизилось на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 35 % по сравнению с мартом.

Руководитель макрорегиона ЦЕНТР группы компаний Boxberry Ирина Сельченкова предполагает, что ситуация выправится в мае.

«Путешествия отменяются, люди останутся дома и будут тратить деньги здесь. Объём интернет-покупок будет расти. В первую очередь рост коснётся продуктов и детских товаров. Также в топе товарных категорий будут спортивные товары для дома, бытовая химия, книги и товары для хобби. Кроме того, ограничительные меры сказываются на доступности многих непродовольственных товаров в обычных магазинах», - сообщила Ирина Сельченкова.

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