ПсковГУ LIVE: календарь студенческих онлайн-мероприятий запустили в вузе

11:45, 06 мая 2020, ПАИ

Большой пласт работы с молодёжью в Псковском государственном университете перешёл в дистанционный формат: для студентов проводят вебинары, мастер-классы, встречи с интересными личностями и даже школу вожатского мастерства в режиме онлайн. Для того чтобы студенты ничего не пропустили, ПсковГУ создал календарь мероприятий, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

По словам авторов, задача платформы «ПсковГУ LIVE» – аккумулировать все мероприятия для студентов без привязки к институту. Она позволяет внедрить внеучебную деятельность в личное расписание каждого студента, а также позволяет предлагать мероприятия самому. Модератор просматривает заявки и выкладывает ивент в календарь.

На платформе также размещаются действующие акции и флешмобы, в которых можно принять участие, – патриотические, спортивные, экологические и другие. Например, в преддверии 9 Мая студентам ПсковГУ предлагается воссоздать образ своих бабушек и дедушек в юном возрасте по фотографиям. Снимки, стилизованные под ретро, участники выкладывают в соцсети под тегом #Путешествие_во_времени_pskgu.

Каждое утро в официальном сообществе ПсковГУ в социальной сети «ВКонтакте» будут выкладываться мероприятия на день. В частности сегодня Владимир Соболев, командир штаба молодёжных трудовых отрядов Архангельской области, расскажет об особенностях работы студенческих отрядов на всероссийских трудовых объектах, а также студентов ждёт очередной вебинар по soft skills из серии «Развитие системного мышления через решение задач» от Центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ.