За майские праздники в Пскове не зафиксировано ни одного пала травы

12:27, 06 мая 2020, ПАИ

За майские праздники в Пскове не было зафиксировано возгораний сухой травы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на комитет по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Пскова.

Администрация Пскова напоминает, чтобы неосторожность граждан не стала причиной серьёзного пожара, необходимо выполнять следующие правила:

- не поджигайте сухую траву на полях, лесных полянах и территориях, прилегающих к строениям;

- не разводите костер в сухом лесу или на торфянике;

- перед уходом хорошо пролейте костёр водой, после чего разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохранилось тлеющих углей; не уходите от залитого костра, пока от него идёт дым или пар;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами и т. п.

Помните, что палы сухой травы приводят к лесным и торфяным пожарам, а ветер и благоприятные погодные условия дают возможность огню пройти большие расстояния, отмеченные впоследствии сгоревшими домами, а порой и целыми деревнями.

За нарушения этих элементарных правил согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ существует наказание в виде привлечения к административной, гражданско-правовой и даже уголовной ответственности. Гражданам могут быть выписаны штрафы от 1,5 до 5 тыс. рублей в зависимости от очага возгорания и причинённого вреда. Должностные лица будут наказаны штрафом до 50 тыс. рублей, а юридические лица за свою ошибку могут заплатить до 1 млн рублей. Кроме того, если ваши действия привели к масштабному лесному пожару, нанесению имущественного вреда жилым домам, зданиям, а также вызвали гибель животных и/или людей, то возможно лишение свободы на срок 1-4 лет для обычных граждан. Руководителям предприятий, помимо штрафа и лишения свободы, грозит запрет заниматься определённым видом деятельности на срок до 3 лет.

Информацию о пожарах и палах травы просим сообщать по телефонам: 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб; 101 (01) - служба пожарной охраны.