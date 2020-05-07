Великолучанка рассказала о своём дедушке, который дошёл до Берлина

23:12, 06 мая 2020, ПАИ

Великолучанка Инна Николаева присоединилась к онлайн-эстафете «Псковской правды» с рассказом о своём дедушке Иване Михайловиче Вуколове. Историю ветерана опубликовала группа Дома культуры Ленинского комсомола в соцсети «ВКонтакте».

Рядовой Иван Вуколов воевал в составе 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта и дошёл до Берлина. Его наградили орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и медалью «За победу над Германией».

«Ещё в детстве мы с родителями обязательно ходили на братское кладбище и уже позже – к памятнику на площади Калинина (мой отец Николаев Борис Васильевич принимал прямое участие в создании и реализации этого проекта). Конечно же, поздравляли родителей мамы и папы с великим праздником. Я надеюсь, что и наши дети будут продолжать семейные традиции», – рассказала Инна Николаева.

Также великолучанка поделилась, что её бабушке, которая во время войны была ещё девочкой, в июне этого года исполняется 90 лет.

В 2020 году эстафета «Псковской правды» проходит в формате флешмоба. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны. В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП и передать онлайн-эстафету трём друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».